Rui Patrício despede-se da Roma

O guarda-redes Rui Patrício, atualmente ao serviço de Portugal no Euro 2024, despediu-se da Roma, no último dia de contrato.

"Obrigado Roma por estes 3 anos! 129 jogos, e 2 finais europeias! Gostaria de agradecer à direção, aos jogadores, aos treinadores, à equipa médica, aos lojistas, ao pessoal da cozinha, aos seguranças, ao pessoal do escritório de imprensa da AS Roma, e a todos com quem trabalhei durante estes anos”, começou por escrever o internacional luso.

“Uma palavra especial e um grande abraço a todos os adeptos que me apoiaram nesta jornada inesquecível! A minha passagem pela AS Roma termina assim, levando comigo muitas memórias profissionais e pessoais. Desejo-vos tudo de bom, e espero que continuem a ganhar muitas mais competições com a mesma paixão e determinação que nos acompanharam até agora! Para sempre, vamos AS Roma!", lê-se na mensagem deixada nas redes sociais.

Rui Patrício, de 36 anos, é jogador livre e fica sem contrato a partir desta segunda-feira.