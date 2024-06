Barcelona apaga publicações sobre saída de João Félix e de Cancelo

Cerca de meia hora depois, os posts foram apagados da conta oficial do FC Barcelona.

A saída de João Félix e de João Cancelo foi divulgada este domingo, por volta das 13h00, através de duas publicações nas redes sociais do FC Barcelona, com uma mensagem de agradecimento a Félix e a Cancelo.

O FC Barcelona anunciou este domingo que os portugueses João Félix e João Cancelo não vão continuar a representar o emblema catalão, mas depois apagou as publicações das redes sociais .

João Félix e João Cancelo estão atualmente ao serviço da seleção nacional, que está a disputar o Euro 2024, que decorre na Alemanha.

Uma gafe da comunicação do clube ou um volte-face no caso dos dois jogadores? Neste momento, ainda não é certo o que aconteceu.



O especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, que também divulgou as saídas de Félix e Cancelo, diz agora que a situação dos dois internacionais portugueses está em aberto e que prosseguem as negociações entre o clube catalão e o super empresário Jorge Mendes.

Em entrevista à Radio Catalunya, em abril, João Félix mostrou-se “muito feliz” no Barcelona e disse que queria continuar na Catalunha. “Estou muito feliz, a minha família está bem. Adoro o clube, adoro as pessoas, o balneário”, sublinhou.

O Barcelona também noticiou este domingo a saída do internacional espanhol Marcos Alonso. No entanto, neste caso, não voltou atrás com o anúncio.

[notícia atualizada]