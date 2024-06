De Zerbi no Marselha

Agora é oficial: Roberto De Zerbi é o novo treinador do Marselha.

O técnico italiano, que deixa o Brighton, assina contrato para as próximas três temporadas.

“Estou muito feliz por ingressar no Marselha, estava com muita vontade de me juntar ao clube. A história e o prestígio do Marselha, a paixão e o fervor dos adeptos e a seriedade e o entusiasmo que a direção demonstrou foram decisivos na minha decisão”, disse De Zerbi, aos meios de comunicação do novo clube.

O português Sérgio Conceição foi outro dos nomes indicados ao cargo.

O Marselha terminou a última época no oitavo posto da liga francesa.