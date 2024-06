Joselu deixa Real Madrid e assina por clube do Qatar

O futebolista internacional espanhol Joselu assinou um contrato de três épocas com o Al Gharafa, do Qatar, deixando o Real Madrid, confirmaram os dois clubes.

Na quinta-feira, o Real Madrid exerceu a opção de compra que tinha no valor de 1,5 milhões de euros de Joselu ao Espanyol e oficializou hoje a sua saída para o emblema qatari, comandado pelo português Pedro Martins.

O avançado galego vai deixar o emblema madridista na sequência da chegada do francês Kylian Mbappé e do brasileiro Endrick.

No regresso ao Real Madrid, onde já tinha jogado dois anos nas camadas jovens, no Castilla, marcou 18 golos e conquistou a Liga dos Campeões, a Liga e a Supertaça de Espanha.

O 'bis' de Joselu frente ao Bayern Munique na segunda mão das meias-finais da 'Champions' foi especialmente destacada pelo Real Madrid, que reconheceu que ele foi um jogador "muito importante para chegar à final em Wembley e conquistar a 15.ª Liga dos Campeões Europeus".

"O Real Madrid agradece a Joselu o seu profissionalismo e o seu amor ao Real Madrid, e demonstra todo o seu carinho por ele e pela sua família, desejando-lhes boa sorte nesta nova etapa das suas vidas", pode ainda ler-se no comunicado dos atuais campeões europeus.

O Al Gharafa, comandado por Pedro Martins e que conta com o ex-FC Porto Brahimi, terminou a Liga do Qatar no terceiro lugar, a cinco pontos do campeão Al Sadd.