Copa América. Uruguai goleia, Panamá surpreende Estados Unidos

O Uruguai goleou a Bolívia e o Panamá surpreendeu os Estados Unidos em mais uma madrugada de jogos de Copa América.

O Uruguai garantiu, praticamente, um lugar nos quartos de final ao golear a Bolívia por 5-0, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Facundo Pellistri, aos oito minutos, o ex-benfiquista Darwin Núñez, aos 21, Maximiliano Araújo, aos 77, Federico Valverde, aos 81, e Rodrigo Betancur, aos 89, selaram o triunfo da equipa de Marcelo Bielsa.

Apesar dos seis pontos e 7-1 em golos, o Uruguai ainda não está formalmente apurado, mas soma mais três pontos do que os Estados Unidos (3-2) que ainda defronta, e o Panamá (3-4), e passará certamente como vencedor do Grupo C. A Bolívia não sairá do quarto posto.



Já o Panamá aproveitou da melhor maneira o desnorte de Timothy Weah para bater os anfitriões Estados Unidos por 2-1, na segunda jornada do Grupo C da Copa América em futebol.

Na Marcedes-Benz Arena, em Atlanta, Weah foi expulso aos 18 minutos por agressão a Roderick Miller e os panamianos não desperdiçaram a vantagem numérica, vencendo com tentos de Cesar Blackman, aos 26, e José Fajardo, aos 83.

O Panamá segurou o triunfo e igualou os três pontos dos Estados Unidos.