Copa América 2024. Golo tardio coloca Argentina nos "quartos"

A Argentina garantiu na terça-feira o apuramento para os quartos de final da Copa América em futebol, ao bater o Chile por 1-0, com novo golo do suplente Lautaro Martínez.

No MetLife Stadium, em East Rutherford, o avançado do Inter Milão, melhor marcador da Serie A em 2023/24, entrou aos 73 minutos e decidiu aos 88, na sequência de um canto marcado pelo ‘capitão’ Lionel Messi e vários ressaltos na área dos chilenos.

Depois do triunfo face ao Canadá (2-0), também com um tento vindo do banco de Lautaro, a Argentina passa a somar seis pontos e tem o apuramento garantido, ainda que não o triunfo no Grupo A, no qual os canadianos somam três e Chile e Peru apenas um.

No outro jogo do grupo que se realizou as 23h00, a seleção do Canadá, do portista Stephen Eustáquio, venceu frente à seleção do Peru por 1-0 com um golo do jogador do LOSC Lille Jonathan David, neste que foi a primeira vitória da seleção canadiana nesta Copa América 2024.