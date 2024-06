Copa América 2024. Empate sem golos na estreia do Brasil contra a Costa Rica

A seleção brasileira não foi além de um empate contra a Costa Rica na sua estreia na Copa América 2024 que se realiza nos Estados Unidos da América.

Apesar da superioridade com bola e dos 18 remates, apenas 3 foram ao alvo. Os brasileiros contaram ainda um golo anulado aos 30 minutos da partida.

Com este resultado a seleção canarinha divide o segundo lugar do grupo com a seleção costa-riquenha com a Colômbia a liderar o Grupo D.

Os portistas Evanilson, Wendell e Pepê não sairam do banco no jogo desta terça-feira.



O próximo jogo da seleção comandada por Dorival Júnior joga frente ao Paraguai na madrugada de sábado as 02h00 em Las Vegas.