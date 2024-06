Capitão Nacho deixa Real Madrid após 23 anos

O capitão Nacho Fernández vai deixar o Real Madrid, clube ao qual chegou em 2001, com 10 anos, confirmou o emblema campeão europeu de futebol, em comunicado.

Nacho, atualmente com 34 anos, fez a sua estreia na equipa principal em abril de 2011, pela mão do treinador português José Mourinho, numa goleada em casa do Valência (6-3), na penúltima jornada da Liga espanhola.

Em 12 temporadas na equipa principal, Nacho tornou-se, a par com o croata Luka Modric, o jogador com mais títulos no clube, com 26 troféus: seis Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de clubes, quatro Supertaças europeias, quatro Ligas espanholas, duas Taças do Rei e cinco Supertaças espanholas.

Na sua última temporada pelos ‘merengues’, Nacho, como capitão, ergueu três troféus: Supertaça de Espanha, Liga espanhola e a 15.ª Liga dos Campeões do clube.

“Todos os adeptos do Real Madrid sentem o orgulho máximo por um dos ‘canteranos’ [jogador da formação] mais lendários da nossa história”, escreveu o Real Madrid, no seu site oficial.

Ao serviço da seleção espanhola, Nacho sagrou-se campeão europeu de sub-21 e venceu a Liga das Nações, estando atualmente a disputar o Euro2024, na Alemanha.

Nacho, que se deverá mudar para os sauditas do Al-Qadisiyah, assumiu que precisa de “viver uma última e diferente experiência” com a sua família, após “meses de reflexão, de indecisão e de dúvidas”.