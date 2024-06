De Zerbi muito perto do Marselha

O Marselha confirma que tem princípio de acordo com o treinador Roberto De Zerbi.

“O clube está neste momento a trabalhar com todos os intervenientes para formalizar a chegada do treinador italiano, bem como da sua equipa, ao banco do Marselha e preparar a sua chegada a Marselha nos próximos dias», lê-se no comunicado.

De Zerbi, de 45 anos, esteve duas épocas no Brighton, mas também já passou, entre outros, por Shakhtar e Sassuolo.

De recordar que Sérgio Conceição, ex-técnico do FC Porto, era a prioridade dos franceses, mas não houve acordo.