Jorge Paixão, treinador do ano em Marrocos

“Honrado pelo reconhecimento, que divido com todos aqueles que tornaram este momento possível. Equipa técnica, direção staff, departamento médico, cozinheiros, jardineiros, roupeiros, motoristas e restantes staff. Todos foram peça fundamental na nossa época e este reconhecimento é nosso”, acrescentou.

O técnico Jorge Paixão ganhou o prémio de treinador do ano em Marrocos na segunda divisão.

Paixão, de 58 anos, chegou ao clube já com a temporada a decorrer e, desde aí, perdeu apenas um jogo, tendo terminado o campeonato no segundo posto, a seis pontos do Meknes.

O treinador luso está há vários anos no estrangeiro, com várias passagens, e, antes de Marrocos, passou por Kuwait, Ruanda, China, Polónia, Qatar e Angola. Também tem vasto currículo em Portugal