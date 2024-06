É normal despedir um treinador após quatro jogos? No Brasil, a resposta é sim

Despedir um treinador ao fim de um mês e quatro jogos é anormal? A resposta é “não”, sobretudo se for no Brasil. É o que acaba de acontecer a Álvaro Pacheco que, após uma saída polémica do Vitória de Guimarães, deixa o Vasco da Gama ao fim de uma curtíssima passagem.

Sérgio Vieira, que em 2015 se tornou no primeiro português a treinar no Brasileirão no Atlético Paranaense, lamenta a saída prematura de Álvaro Pacheco do Vasco da Gama. Lamenta, mas não estranha.

"Conheço bem a forma de pensar de todos os intervenientes – dirigentes, jogadores, treinadores, adeptos e imprensa. É com toda a naturalidade que vejo isto que aconteceu com o Álvaro, infelizmente para ele, para a sua equipa técnica e para o Vasco da Gama. Acredito que com um trabalho a médio prazo o Álvaro conseguiria implementar as suas ideias, mas é com toda a naturalidade que vejo isto, porque é um contexto habituado a este tipo de situações”, diz.



Álvaro Pacheco saiu do Vitória em rutura com o presidente, um conflito que deu até origem a uma queixa-crime de difamação.

O treinador de 52 anos esteve quatro jogos no cargo: foi goleado pelo Flamengo, por 6-1, na estreia; perdeu em casa do campeão Palmeiras por 2-0; empatou com o Cruzeiro e perdeu com o Juventudo, por 2-0, resultado que ditou a saída.

O ex-técnico de Vitória SC e FC Vizela teria necessitado de mais tempo para introduzir as suas ideias no Vasco da Gama, mas pedir tempo é pedir demasiado, sobretudo em campeonatos como o Brasileirão, considera o treinador.

“Não significa nada quanto à qualidade dos processos e da liderança. É muito mau, mas infelizmente é o futebol que temos, é assim que o ser humano está a pensar, erradamente na minha opinião. Mas temos de nos habituar a estes contextos e quando vamos temos que estar preparados para estas situações”, declara.