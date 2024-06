Kvaratskhelia quer sair do Nápoles e já tem quatro favoritos

O avançado Khvicha Kvaratskhelia, do Nápoles e da Geórgia, adversária de Portugal no Euro 2024, quer deixar o Nápoles, mas só decide após o Europeu.

O agente do jogador, Mamuka Jugeli, não deixou dúvidas em entrevista à televisão Imedi TV: “Não quero que as pessoas pensem que Kvara quer ficar em Nápoles. Nós queremos sair, mas estamos à espera do fim do Campeonato da Europa para não perturbar o jogador. A prioridade é ir para uma equipa que jogue a Liga dos Campeões”.

Jugeli acrescentou: “O nosso objetivo é encontrar uma equipa que jogue na Liga dos Campeões. O pior é que, se ficar no Nápoles, Khvicha vai perder um ano”.

Já o pai, Badri Kvaratskhelia, referiu que o filho não vai jogar na Arábia Saudita “nem por mil milhões de euros” e dá quatro nome a quatro clubes interessantes.

“Barcelona, Bayern, Real Madrid ou Manchester City são as escolhas dele”, garante o pai.

Kvaratskhelia, que vai defrontar Portugal pela Geórgia no Euro 2024, custou 10 milhões de euros ao Nápoles e tem contrato até 2027.