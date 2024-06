​Morreu Kevin Campbell, antigo avançado do Arsenal

O antigo futebolista inglês Kevin Campbell morreu este sábado, aos 54 anos.



A informação foi avançada pelo Arsenal, clube londrino que Campbell representou no início dos anos 90.

"Ficámos devastados ao saber que o nosso antigo ponta de lança Kevin Campbell morreu após doença", lê-se na nota

O antigo ponta de lança, que também representou o Everton e o Nottingham Forest, foi internado de urgência no início deste mês.

“O Kevin era adorado por todos no clube. Todos os nossos pensamentos estão com a família e amigos. Descansa em paz, Kevin", diz, ainda, o comunicado do Arsenal.