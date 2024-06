Abel Ferreira bate Álvaro Pacheco e oferece-lhe uma garrafa de vinho

O Palmeiras, de Abel Ferreira, recebeu e venceu o Vasco da Gama, de Álvaro Pacheco, por 2-0.

O jovem Estêvão, que está a caminho do Chelsea, foi uma das figuras do encontro e assistiu os dois golos do Palmeiras: aos 26, Piquerez abriu o marcador, aos 56, Rony fechou o resultado.

No final do encontro, os dois entraram juntos na sala de imprensa e Abel Ferreira ofereceu uma garrafa de vinho a Álvaro Pacheco. "É uma edição limitada para pessoas especiais. Amigos fora de campo, rivais dentro de campo. Sejas bem vindo ao futebol brasileiro, sejas muito feliz. Menos contra o Palmeiras", disse.

Álvaro abriu a caixa com o vinho e agradeceu o apoio de Abel na adaptação ao futebol brasileiro.

"Sabes da nossa amizade, sabes aquilo que sinto por ti, a admiração que sinto. Não só pelo que passas, mas o cuidado que tu tens a nos ajudar a nos adaptarmos, a crescermos, a ser melhor. Por isso Abel, pela tua amizade e teus ensinamentos, muito obrigado", respondeu.

O Palmeiras vence o segundo jogo consecutivo e sobe ao 6.º lugar do Brasileirão, com 14 pontos, a três do líder Flamengo. Já o Vasco, que somou a segunda derrota consecutiva com Álvaro Pacheco no comando técnico, é 14.º, com 6 pontos somados e a pior diferença de golos do campeonato.

Também não foi uma notie feliz para Petit. O Cuiabá perdeu na visita ao Cruzeiro, por 2-1. O ex-Sporting Matheus Pereira marcou um e assistiu outro da vitória do Cruzeiro.

O Cuiabá continua em zona de despromoção, no 19.º e penúltimo lugar, com 4 pontos somados.