Terzic demite-se do Borussia Dortmund depois de ter chegado à final da Champions

O Borussia de Dortmund anunciou, esta quinta-feira, a saída de Edin Terzic, a pedido do próprio treinador, menos de duas semanas depois da final da Liga dos Campeões, perdida para o Real Madrid, por 2-0.

A notícia causou surpresa. Em comunicado oficial, o clube alemão revela que foi o técnico, de 41 anos, que solicitou a rescisão de contrato, "com efeito imediato", e que, "após discussões", o pedido foi acedido.

"Foi uma grande honra poder levar este grande clube à vitória da Taça da Alemanha e, mais recentemente, à final da Liga dos Campeões. Pedi aos responsáveis do Borussia de Dortmund uma reunião após o jogo em Wembley, uma vez que, no meu entender, está na altura de seguir um novo rumo", explicou Terzic, citado no site oficial do clube.