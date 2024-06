Oficial. Paulo Fonseca é o novo treinador do AC Milan

O AC Milan anunciou a contratação do treinador português Paulo Fonseca. O técnico de 51 anos assina um contrato de três temporadas.

Paulo Fonseca regressa a Itália, onde treinou a Roma entre 2019 e 2021.

O português esteve as últimas duas temporadas em França, ao serviço do Lille. Esta temporada, ficou em 4.º lugar, apurando o clube para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Julen Lopetegui esteve perto de assinar pelo AC Milan e até Sérgio Conceição foi cogitado como opção, mas é Paulo Fonseca que fica com o cargo de sucessor de Pioli.

Fonseca tem feito a carreira no estrangeiro desde que deixou o Sporting de Braga, em 2016. Passou pelo Shakhtar Donetsk, Roma e Lille. Em Portugal, treinou ainda o FC Porto, Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, Pinhalnovense, Odivelas e 1.º Dezembro.