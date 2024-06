Artur Soares Dias estreia-se no Euro 2024 com o Polónia-Países Baixos

Artur Soares Dias vai estrear-se no Euro 2024 no domingo, às 14h00, como árbitro principal do Polónia-Países Baixos, em Hamburgo.

O árbitro português terá como assistentes os compatriotas Paulo Soares e Pedro Ribeiro, e terá o auxílio de Tiago Martins no videoárbitro.

Artur Soares Dias lidera a única equipa de arbitragem portuguesa no Europeu. Esta época, o juiz da Associação de Futebol do Porto já dirigiu a final da Liga Conferência, em que o Olympiacos venceu a Fiorentina.