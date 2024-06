A Federação da Chéquia anunciou a lesão de Michal Sadilek e a convocação de Petr Sevcik para o Euro 2024.

Sadilek lesionou-se após uma queda de triciclo durante a folga.

“Cometi um erro do qual não me vou livrar. Enfraqueci a equipa e privei-me de um grande torneio. Castiguei-me a mim próprio”, escreveu Sadilek, no Instagram.

A Chéquia é o primeiro adversário de Portugal no Europeu, na próxima terça-feira, às 20h00. Turquia e Geórgia são as outras equipas do Grupo F.