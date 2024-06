Guia Euro2024. Conheça as equipas do Grupo D

O particular de março face à "renovada" Alemanha porém deixou no ar questões sobre o nível desta equipa quando apanha pela frente uma pressão forte, orientada para a zona da bola e com potencial para aproveitar espaços e erros alheios. Países Baixos e sobretudo Áustria podem proporcionar desafios duros nesse sentido.

Partindo de uma base entre o 4-3-3, 4-2-3-1 e 4-4-2, a França facilmente pode assumir a construção a três a partir de trás , juntando o teoricamente lateral-direito Jules Koundé aos centrais (Saliba-Konaté, ou Upamecano ainda terá lugar?), soltando o lateral-esquerdo (Theo Hernández) e um extremo mais pela direita, ficando próximo de uma configuração em 3-2-5. Esta é uma das múltiplas variantes que o treinador pode explorar numa equipa que na fase de grupos vai querer dominar, ser agressiva na exploração do espaço exterior, mas com dois homens (Griezmann e eventualmente Giroud) no acompanhamento a Mbappé nas rupturas por dentro. A pressionar sem bola devemos esperar uma formação enérgica e compacta, tanto num bloco médio como subindo mais as linhas.

Kylian Mbappé é o centro das atenções , reforçadas pela mediática transferência para o Real Madrid, onde irá encontrar os colegas de seleção Ferland Mendy, Tchouaméni e Camavinga. Mais adiante, a revelação do PSG, Barcola, promete lutar por um lugar ao sol com consagrados como Dembélé, Coman ou Kolo Muani.

Em 2024, parte inevitavelmente como uma das favoritas à conquista do Europeu . O plantel à disposição de Didier Deschamps é verdadeiramente luxuoso e o selecionador dos "galos" sabe bem isso. A estrutura dos últimos anos mantém-se, com jogadores veteranos como Griezmann, Giroud e Rabiot a manterem protagonismo e com Kanté de volta às opções.

Ao longo da última década, a França tem sido uma das equipas mais regulares do panorama do futebol internacional de seleções. Jogou três finais, ganhando uma (Mundial 2018), perdendo duas (Euro 2016 e Mundial 2022) e teve como único ‘escândalo’ a eliminação nos oitavos de final do Euro 2020 frente à seleção da Suíça.

Kylian Mbappé. Motivado pela confirmação da tão desejada mudança para Madrid mesmo antes deste Europeu, o atacante gaulês é a figura maior de uma geração em modo constelação de estrelas. Absolutamente avassalador no ataque ao espaço e no um contra um (veremos se recupera alguma frescura, depois de um fim de época mais frouxo no PSG, em termos de potência de arranque), rompe por dentro com enorme facilidade e tem uma ligação ao golo de excelência. Pode juntar o título europeu ao Mundial conquistado há seis anos.

Países Baixos ⚽

Os neerlandeses apresentam-se neste Euro 2024 com o desejo de melhorar a performance na comparação com o último torneio continental (eliminação frente à Chéquia, nos oitavos de final). As memórias da única grande conquista – Euro 88, precisamente em solo germânico – acalentam esperanças, ainda que a ‘Laranja Mecânica’ não possa ser encarada como favorita a vencer o torneio nesta altura.

A equipa orientada por Ronald Koeman vai alternando de sistema com frequência e a perspetiva para este torneio é que possa ir rodando entre o 3-4-3 e o 3-5-2 e a aposta numa linha de 4 na defesa (4-3-3/4-2-3-1).

Verbruggen, revelação do Anderlecht transferida para o Brighton no início de 2023/24, deve ser o dono da baliza, com opções muito sólidas para o proteger no centro da defesa – van Dijk, De Ligt, van de Ven, Aké ou de Vrij. Nas laterais, Dumfries e Blind podem ser opções preferenciais, ainda que não seja de descartar a adaptação de um central à esquerda (caso joguem com linha de quatro atrás) ou a utilização de Ian Maatsen, chamado de recurso depois da onda de lesões. Na direita, é plausível que possa também atuar Frimpong (fantástica época no 3-4-2-1 de Xabi Alonso, quer fazendo toda a ala, quer jogando como extremo).

Frenkie de Jong e Koopmeiners são baixas importantes de última hora, a juntar à de Maarten de Roon. Sendo assim, Schouten ou Veerman podem aproveitar o embalo de uma época assinalável no campeão neerlandês PSV para formar a linha de meio-campo com o dinâmico Reijnders (com Gravenberch ou Wijnaldum numa segunda linha de opções).

Para o ataque, Memphis Depay parece ter lugar reservado e, dependendo da composição tática, com a irreverente companhia de Xavi Simons e/ou Cody Gakpo. Como alternativas, surgem Brobbey e Weghorst.

Apesar da indefinição quanto ao sistema, os Países Baixos têm de procurar ser uma equipa afirmativa, capaz de impor o seu jogo no meio terreno contrário e que melhore o nível defensivo por comparação com o que se viu ao longo do último ano e meio.