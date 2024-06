Fernando Santos é o novo selecionador do Azerbaijão, anunciou esta quarta-feira a Federação de futebol (AFA) daquele país.

Em comunicado, a AFA destaca "a necessidade de formar uma seleção forte, competitiva e bem-sucedida, além desenvolver o futebol jovem". Fernando Santos fica com um contrato de, pelo menos, quatro anos, com o objetivo de garantir a qualificação para o Euro 2028.

O treinador português, de 69 anos, estava sem equipa desde abril, quando foi demitido do Besiktas, da Turquia, ao fim de apenas três meses.

Fernando Santos ficou na história do futebol português ao levar a seleção nacional à conquista do Euro 2016, em França, e da Liga das Nações de 2019. Também foi o "Engenheiro do penta" do FC Porto, em 1999.

O antigo selecionador nacional também já orientou Estoril Praia, Estrela da Amadora, Sporting e Benfica, em Portugal, AEK, Panathinaikos e PAOK, na Grécia, e as seleções da Grécia e da Polónia.