Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Polónia (Grupo D)

Michal Probierz, antigo técnico dos sub-21, assumiu a batuta , estruturou um 3-5-2 e a chegada à Alemanha concretizou-se. É de esperar uma seleção polaca posicionada em campo de maneira mais cautelosa, tendo em conta o nível dos adversários. As opções iniciais hão de andar próximas do jogo decisivo para a qualificação, em Gales.

A campanha de apuramento dos polacos começou com Fernando Santos ao leme , mas o treinador português não resistiu a três derrotas fora, sendo que a mais embaraçosa foi ante a modesta Moldávia.

Qualificou-se via play-off para este Campeonato da Europa. Depois de se ter estreado na competição apenas em 2008, vai na quinta presença consecutiva , tendo atingido as eliminatórias apenas numa ocasião (2016, eliminada nos quartos de final por Portugal).

O veterano Szczesny continuará como dono da baliza, o trio de centrais deverá ser constituído por jogadores com experiência de ligas grandes: Bednarek, Dawidowicz e um Kiwior, que até às vezes como defesa-esquerdo fez sucesso. Nas alas, voam dois dos melhores jogadores desta equipa: Frankowski, à direita, fortíssimo em ruptura e com uma vertente técnica apurada (cruza e por vezes entra em zona de remate) e o jovem Zalewski, versátil ala produzido entre Mourinho e Daniele de Rossi na Roma, a jogar do lado esquerdo.

Ao meio, o jogo cirúrgico de Piotrowski e Slisz para segurar o barco e a classe de Zielinski a ligar com os dois atacantes: o inevitável Lewandowski continua a ser o líder e jogador de ataque mais completo e deverá ter a companhia de Swiderski, com Piątek (goleador na Turquia) como alternativa.