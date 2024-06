Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Países Baixos (Grupo D)

Os neerlandeses apresentam-se neste Euro 2024 com o desejo de melhorar a performance na comparação com o último torneio continental (eliminação frente à Chéquia, nos oitavos de final). As memórias da única grande conquista – Euro 88, precisamente em solo germânico – acalentam esperanças, ainda que a ‘Laranja Mecânica’ não possa ser encarada como favorita a vencer o torneio nesta altura.

A equipa orientada por Ronald Koeman vai alternando de sistema com frequência e a perspetiva para este torneio é que possa ir rodando entre o 3-4-3 e o 3-5-2 e a aposta numa linha de 4 na defesa (4-3-3/4-2-3-1).

Verbruggen, revelação do Anderlecht transferida para o Brighton no início de 2023/24, deve ser o dono da baliza, com opções muito sólidas para o proteger no centro da defesa – van Dijk, De Ligt, van de Ven, Aké ou de Vrij. Nas laterais, Dumfries e Blind podem ser opções preferenciais, ainda que não seja de descartar a adaptação de um central à esquerda (caso joguem com linha de quatro atrás) ou a utilização de Ian Maatsen, chamado de recurso depois da onda de lesões. Na direita, é plausível que possa também atuar Frimpong (fantástica época no 3-4-2-1 de Xabi Alonso, quer fazendo toda a ala, quer jogando como extremo).

A figura é Virgil van Dijk. Aos 32 anos, recuperou alguma da aura perdida na época anterior, realizando um exercício de alto nível na despedida de Klopp do banco do Liverpool. Imponente a controlar a linha defensiva e no jogo aéreo (característica que também sabe usar com eficácia na área adversária), destaca-se nos duelos, ganhando a frente aos oponentes e saindo a jogar com eficácia. Ronald Koeman confia nele e sabe que dificilmente encontraria melhor patrão para a defesa.

Frenkie de Jong e Koopmeiners são baixas importantes de última hora, a juntar à de Maarten de Roon. Sendo assim, Schouten ou Veerman podem aproveitar o embalo de uma época assinalável no campeão neerlandês PSV para formar a linha de meio-campo com o dinâmico Reijnders (com Gravenberch ou Wijnaldum numa segunda linha de opções).