Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a França (Grupo D)

Kylian Mbappé é o centro das atenções , reforçadas pela mediática transferência para o Real Madrid, onde irá encontrar os colegas de seleção Ferland Mendy, Tchouaméni e Camavinga. Mais adiante, a revelação do PSG, Barcola, promete lutar por um lugar ao sol com consagrados como Dembélé, Coman ou Kolo Muani.

Em 2024, parte inevitavelmente como uma das favoritas à conquista do Europeu . O plantel à disposição de Didier Deschamps é verdadeiramente luxuoso e o selecionador dos "galos" sabe bem isso. A estrutura dos últimos anos mantém-se, com jogadores veteranos como Griezmann, Giroud e Rabiot a manterem protagonismo e com Kanté de volta às opções.

Ao longo da última década, a França tem sido uma das equipas mais regulares do panorama do futebol internacional de seleções. Jogou três finais, ganhando uma (Mundial 2018), perdendo duas (Euro 2016 e Mundial 2022) e teve como único ‘escândalo’ a eliminação nos oitavos de final do Euro 2020 frente à seleção da Suíça.

Partindo de uma base entre o 4-3-3, 4-2-3-1 e 4-4-2, a França facilmente pode assumir a construção a três a partir de trás, juntando o teoricamente lateral-direito Jules Koundé aos centrais (Saliba-Konaté, ou Upamecano ainda terá lugar?), soltando o lateral-esquerdo (Theo Hernández) e um extremo mais pela direita, ficando próximo de uma configuração em 3-2-5. Esta é uma das múltiplas variantes que o treinador pode explorar numa equipa que na fase de grupos vai querer dominar, ser agressiva na exploração do espaço exterior, mas com dois homens (Griezmann e eventualmente Giroud) no acompanhamento a Mbappé nas rupturas por dentro. A pressionar sem bola devemos esperar uma formação enérgica e compacta, tanto num bloco médio como subindo mais as linhas.

O particular de março face à "renovada" Alemanha porém deixou no ar questões sobre o nível desta equipa quando apanha pela frente uma pressão forte, orientada para a zona da bola e com potencial para aproveitar espaços e erros alheios. Países Baixos e sobretudo Áustria podem proporcionar desafios duros nesse sentido.