Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Áustria (Grupo D)

As expectativas para a seleção austríaca são altas. Depois de uma campanha de qualificação consistente, a turma de Ralf Rangnick promete proporcionar dificuldades a todo o tipo de adversários, desde logo devido à capacidade que tem para pressionar os adversários em zonas mais subidas. O experiente técnico alemão é considerado um dos "pais" do "gegenpressing" tornado mundialmente conhecido pelas equipas de Jürgen Klopp e procura igualmente que as suas equipas sejam verticais no ataque às balizas contrárias.

O 4-2-3-1 será a base tática dos austríacos, privados de elementos importantes como Alexander Schlager (guarda-redes), David Alaba ou o médio Xaver Schlager. O canhoto Patrick Pentz deve assumir a baliza, na ausência do titular habitual, com a linha defensiva a contar com a polivalência dos laterais Posch e Mwene, um central imponente na marcação como Danso, eventualmente acompanhado do criterioso e robusto Wöber.

A figura é Marcel Sabitzer. Chegou ao Borussia Dortmund e assumiu o estatuto de figura rapidamente, contribuindo para a chegada à final da Liga dos Campeões. É um médio versátil, dinâmico nas desmarcações para a segunda linha do meio-campo e com bom disparo de fora da área. Ao mesmo tempo, revela-se ativo na pressão sem bola, tornando-se indispensável para o registo de pressão ativa em zonas adiantadas.

Ao meio, Seiwald e Grillitsch devem compor um duplo pivot que faz a equipa andar para a frente com bola e que é complementar na pressão sem a redonda. Daí em diante, não falta técnica para desequilibrar no passe e disparo com Sabitzer, Baumgartner e um avançado como Gregoritsch (que terá o possante Arnautović como suplente). Veremos quem vai partir mais da direita, entre o recuperador com passada larga Laimer e o mais criativo Schmid.