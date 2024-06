Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Sérvia (Grupo C)

A base dos três centrais ganhou consistência nos últimos anos, mas na Sérvia tem-se questionado uma possível utilização de defesa a 4, com os alas a acompanharem bastante por fora na marcação. No teste frente à Áustria, o treinador sérvio utilizou quatro centrais de raiz na equipa inicial, até porque não abundam os laterais de origem na lista – o único é o canhoto Filip Mladenović.

Para a baliza, há três opções de muito bom nível entre Vanja Milenković-Savić, Rajković e Petrović. No centro da defesa, encontramos nomes de valia indiscutível como Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Nemanja Gudelj ou Milos Veljković.

Para a zona intermediária, não faltam igualmente recursos, com Sergej Milinković-Savić como unidade indiscutível e com a possibilidade de jovens como Ilić ou Samardžić (médios que se sabem soltar com bola) poderem ter um patamar de afirmação alto.

Nas faixas, Živković deverá fazer o corredor direito, com o lado esquerdo a ficar para Kostić. Mesmo com as dúvidas que resistem quanto à estrutura tática a ser utilizada, também parece inequívoco que Tadić será opção inicial (época de sonho no Fenerbahçe, como criador e finalizador), com o completo Vlahović a discutir o lugar com um Mitrović que foi referência goleadora indiscutível nos últimos anos da seleção.