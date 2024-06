Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Inglaterra (Grupo C)

Dois mil e vinte e quatro será a 20.ª hipótese de redenção inglesa desde 1966 (contando apenas com as fases finais atingidas). Em busca da segunda grande conquista internacional, a equipa de Gareth Southgate entra para este Campeonato da Europa com o estatuto de clara favorita a arrebatar o Grupo C e como uma das principais candidatas a vencer o troféu.

A fase de qualificação foi tranquila, apesar de nem todas as exibições terem sido particularmente convincentes. Tudo isto é bastante meritório se tivermos em conta que Itália e Ucrânia foram adversárias da seleção dos ‘três leões’.

A lista de Southgate para a Alemanha entusiasma, até porque valoriza mais do que noutras alturas as performances de vários jogadores durante a temporada, sobretudo se pensarmos em vários nomes da primeira lista que não jogam em equipas de topo.

Só o Crystal Palace colocou na equipa nacional inglesa o central Guéhi, o guardião Henderson, o criterioso médio Adam Wharton e o talento puro e desconcertante de Eberechi Eze.

Mas há mais exemplos, desde os já regulares Konsa e Watkins do Aston Villa, ao central do Brighton Lewis Dunk, passando pelos extremos Jarrod Bowen (West Ham) e Anthony Gordon (época brutal no Newcastle) e pelo inevitável Ivan Toney, goleador a recuperar ‘da queda em desgraça’ do envolvimento em apostas.

Harry Kane. Os candidatos a figura inglesa eram mais do que muitos, mas Kane continua a ser o porta-estandarte, líder de balneário e possivelmente um dos melhores jogadores do mundo sem títulos (até ver...) da história do futebol. A época no caótico Bayern confirmou tudo aquilo que já sabíamos sobre ele: é letal na cara do golo, tem uma diversidade de recursos brutal para finalizar e é exemplar a baixar para criar vantagens em apoio e a solicitar colegas no passe.

Esta é também a seleção que apresenta algumas das principais figuras em números e no poder de decisão nas respetivas equipas na época europeia: Phil Foden (melhor jogador da Premier), Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka ou Declan Rice.