Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Eslovénia (Grupo C)

O teste de março frente a Portugal (vitória por 2-0) evidenciou alguns dos traços mais convincentes desta equipa, evidenciando qualidade técnica para sair de forma agressiva e vertical para o ataque, superando a pressão e chegando com agressividade pelo meio e com bons movimentos de desmarcação perto da área (aí evidencia-se Šeško, com argumentos físicos e passada para fugir aos defesas e mostrar a técnica de disparo, além de se mostrar em apoio).

Tudo são confrontos repetidos neste grupo: Sérvia lembra o mítico 3-3 a abrir o Euro 2000 face à antiga Jugoslávia (jogo tremendamente simbólico face ao passado comum), Inglaterra evoca um confronto do Mundial na África do Sul em 2010, decidido com um golo solitário de Defoe e a Dinamarca foi adversária recente no apuramento (derrota e empate para a formação eslovena).

Atrás, mora a "parede" Oblak, grande craque esloveno. O quarteto defensivo deverá contar com o multifuncional Karničnik e o experiente Janža nas laterais, com o possante Drkušić e o interessante Zaletel a lutarem por um lugar ao lado do indiscutível Jaka Bijol.

Nas alas, Stojanović, lateral de raiz que se solta com qualidade no flanco para cruzar, deve jogar na direita e do lado esquerdo pode aparecer um perfil mais de atacante como Jan Mlakar ou Verbič.

Na companhia ao gigante Šeško, teremos o velho conhecido do futebol português Andraž Sporar, o robusto e incisivo Žan Vipotnik ou a lenda Josip Iličić, que para nossa felicidade recuperou de uma depressão, voltou ao futebol no Maribor e tem tudo para exercer um papel ativo como segundo avançado criador para Kek, nem que seja partindo do banco. De resto, foi nessa condição que entrou para decidir o particular com a Arménia, com um belíssimo golo.