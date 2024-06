Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Dinamarca (Grupo C)

A pergunta fica no ar: que seleção da Dinamarca é esta, que desde a notável campanha de recuperação em 2021 (semifinalista, apenas derrotada pela Inglaterra no prolongamento, em pleno Wembley), tem somado exibições intermitentes, com o ponto baixo de uma saída do último Mundial em último lugar do grupo e apenas com um ponto somado?

A campanha de apuramento para este Europeu também ficou marcada pela previsibilidade e falta de arrojo em vários contextos – sobretudo em jogos perante adversários claramente mais frágeis –, além de erros básicos e abordagens desajustadas em termos defensivos que levaram a derrotas embaraçosas fora de casa frente a Cazaquistão e Irlanda do Norte.

Kasper Hjulmand tem mostrado uma certa inflexibilidade na tão desejada renovação de nomes nas listas de convocados, mostrando-se fiel, salvo pontuais exceções, às escolhas dos últimos anos.

Rasmus Højlund. Não é ainda um goleador-nato, mas tem potencial para vir a ser um dos avançados mais completos do futebol europeu. Evoluiu no Man. United na vertente no jogo associativo (e ainda há margem para refinar mais), mostra capacidade de rutura na área e uma facilidade em utilizar o corpo para ganhar duelos e procurar a baliza. Pujante, tem tudo para se destacar na Alemanha.

Não sendo uma novidade em torneios, a turma escandinava pode apresentar-se a jogo com três centrais, olhando até para o número de jogadores convocados para a posição. Joachim Andersen será o nome mais certo (tanto numa defesa a 4 como a 5), ficando a questão no ar sobre quais serão os acompanhantes (Christensen, Kjær, Vestergaard ou até o adaptado Kristensen).