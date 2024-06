Will Still é o novo treinador do Lens

O belga Will Still é novo treinador do Lens, com um contrato válido por três épocas, até 2027, informou esta segunda-feira o clube da Liga francesa. Substitui no cargo Franck Haise, que assinou pelo Nice.

Still, de 31 anos, foi despedido do Stade de Reims pouco antes do final da época, devido a uma fase má da equipa. No entanto, na temporada anterior, chegou a estar 17 jogos sem perder.

O Lens terminou a Ligue 1 em sétimo lugar, enquanto o Stade de Reims foi nono classificado.

Para Will Still será a segunda experiência enquanto treinador principal, depois da estreia no Reims, clube em que desempenhara anteriormente o cargo de adjunto, função igual à que teve nos belgas de Standard Liège, Beerschot, Lierse e St. Truiden.