Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Itália (Grupo B)

Com o estatuto de campeã em título, mas ainda a viver a ressaca de mais um episódio traumático (eliminação frente à Macedónia do Norte na meia-final do «playoff» de acesso ao Mundial do Qatar), a Itália quer mostrar uma melhor cara na viagem até norte.

Luciano Spalletti pegou no testemunho de Roberto Mancini em setembro e desde então os transalpinos só perderam por uma vez (em Wembley, num jogo de apuramento).

As bases táticas pareciam destinadas a manter-se (Spalletti também é um técnico que se fia no 4-3-3), mas os testes de março denunciaram que o selecionador pode fazer a equipa medrar num sistema 3-4-2-1. Podendo variar entre sistemas no próprio jogo, o grupo de jogadores da Squadra Azzurra dá alguma margem para que o técnico possa ser algo criativo, ainda que no setor ofensivo, o talento não abunde em número.

A figura é Nicolò Barella. Um dos médios mais subvalorizados do futebol europeu, sabe fazer tudo bem e é absolutamente imprescindível para Simone Inzaghi no Inter. Parte como médio interior, com chegada a zonas adiantadas, mas conseguindo encostar aos alas para ligar no passe e baixando até com argúcia para ligar jogo na construção inovadora do técnico interista. Sem bola, é também essencial em tarefas de pressão, mostrando acerto no tempo de desarme.

Federico Chiesa prepara-se para se assumir como o jogador mais diferenciado no último terço, pela forma como alia velocidade, capacidade de desmarcação e nível técnico, não esquecendo que Lorenzo Pellegrini deve ajudar nos últimos passes, jogando mais adiantado. Como alternativas exteriores, o laziale Zaccagni (ganhou a corrida a Orsolini) e El Shaarawy.