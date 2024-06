Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Espanha (Grupo B)

Alternando entre o clássico 4-3-3 e o 4-2-3-1, apostou em Rodri como o chave-mestra de um projeto que procura aliar a clássica fúria espanhola (buscando extremos com rasgo e um jogo mais vertical) à pausa e técnica elaborada que guiou as últimas grandes conquistas (aquelas entre 2008 e 2012).

Luis de la Fuente foi fortemente criticado nos primeiros meses ao serviço da formação ibérica, mas a conquista de uma prova, aliada ao tal apuramento no topo, deram força à aposta no antigo selecionador de sub-21.

A fase de qualificação nem começou da melhor maneira e a derrota em Hampden Park fez soar os alarmes para os lados da casa das seleções espanholas, nos arredores de Madrid. 6 jogos a vencer de forma consecutiva, com um total de 22 golos marcados, serviram para renovar as esperanças num bom desempenho na Alemanha, além de terem encaminhado a Roja para o primeiro lugar do grupo.

Podemos considerar a Espanha ligeiramente favorita no grupo B, em virtude da qualidade do plantel convocado, da experiência competitiva acumulada e até pelos bons indícios revelados na «final four» da Liga das Nações do ano passado - longe da pressão de um Euro, promove ainda assim uma aproximação às decisões mais importantes.

Atrás, a discussão para a baliza parece não existir (Unai Simón + 10), apesar das boas temporadas de David Raya e Álex Remiro. Surpreende não ver o acutilante Pedro Porro na direita, mas de la Fuente deu privilégio aos veteranos Dani Carvajal (época assinalável) e Jesús Navas. À esquerda, e depois de anos a bater com o nariz na porta, surge Alejandro Grimaldo, autor de uma temporada de estreia no Bayer Leverkusen com números dignos de atacante entre assistências e finalizações.

Para o centro da defesa, Laporte e Le Normand assumem o favoritismo rumo à titularidade, com o menino-revelação de La Masía, Pau Cubarsí, a ficar de fora depois da estreia em março (seguem na lista final, Dani Vivian do Athletic e o veterano campeão europeu Nacho).

Finalmente, no setor mais adiantado, Álvaro Morata vai procurar replicar a campanha na qualificação (4 golos em 6 partidas), partindo na «pole position» para ocupar o lugar de ponta de lança (a concorrência será do suplente-herói do Real Madrid, Joselu e do móvel Mikel Oyarzabal). A partir das alas, espera-se a ameaça de Lamine Yamal e Nico Williams, dois poços de talento, que formam um híbrido ideal entre as tais duas Espanhas do passado, a mais frenética e a mais tecnicista.

Se o treinador pretender um perfil para lá do explosivo, Dani Olmo (que também pode partir como titular, nas costas de Morata), Ayoze Pérez ou Ferrán Torres acrescentam soluções diferentes, restando saber a forma em que irão aparecer em solo alemão.