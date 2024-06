Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Albânia (Grupo B)

A Albânia de Sylvinho (que forma um trio de culto no banco com Doriva e Pablo Zabaleta) tem razões para se alarmar com o trio de adversários que terá pela frente na fase de grupos. Ainda assim, e na sequência de um período qualificatório a roçar o notável (terminaram à frente de Chéquia e Polónia), os albaneses chegam preparados para criar dificuldades por via da organização defensiva coriácea, com linhas próximas e não arriscando em demasia na pressão.

Tudo indica que o 4-2-3-1 se vá manter como o sistema preferencial de Sylvinho. Na baliza, Etrit Berisha parte na frente de outro guardião com experiência em grandes campeonatos (Strakosha). A linha defensiva conta, na mesma medida que o restante plantel, com um considerável andamento de Serie A italiana.

Elseid Hysaj, lateral à direita, os prováveis titulares ao centro, Berat Djimsiti (referência da marcação defensiva ao homem da Atalanta) e Ardian Ismajli, bem como o principal central suplente, Marash Kumbulla, jogam todos na divisão de topo do futebol transalpino.

A figura é Kristjan Asllani. Formado no Empoli, é um médio que não beneficiou de titularidade indiscutível (complicado, olhando à concorrência...), mas que foi exibindo a espaços a qualidade já demonstrada anteriormente no clube anterior. Sabe sair de pressão, exibe predicados no passe e forma um duo consistente com o mais defensivo Ramadani.

Seguindo a lógica do apuramento, o cirúrgico interista Kristjan Asllani e o mais defensivo Ylber Ramadani devem ser os titulares no meio-campo, com boas alternativas como Gjasula, Abrashi ou Laçi. Como unidade mais adiantada do meio-campo, Nedim Bajrami tenta levar as boas sensações de Sassuolo para o Europeu, com o enérgico Ernest Muçi (parte da zona central mas sabe cair na faixa) como alternativa de luxo.