Guia Euro2024. Conheça as equipas do Grupo A

Várias são as questões que se colocam ainda neste momento, mais numa lógica de tomada de decisão de escolhas individuais: será que o talentoso e seguro Nico Schlotterbeck supera a prioridade dada a Jonathan Tah nos tempos mais recentes? Irá Nagelsmann seguir a linha de raciocínio de Arteta, testada também por ele com sucesso em março, e privilegiar a escolha de Havertz como referência ofensiva da equipa ? Como vai gerir a «luta de galos» para a baliza entre Neuer e ter Stegen? Dúvidas normais, saudáveis até e próprias de um dos grupos com mais qualidade individual deste Euro. Será suficiente para arrebatar o troféu? Não partindo no topo das equipas favoritas, a Alemanha tem razões para acreditar em si mesma e não será certamente pelo fator casa...

Jovens revelações como Alexander Pavlovic (época soberba no Bayern, revelando critério na saída e capacidade de ocupação de espaços) ou o avançado Maximilian Beier (Hoffenheim) também acabam escolhidos, numa lógica de renovação embrulhada com num processo de crença em nomes novos alternativos que possam fazer a diferença em todo o tipo de cenários. Nagelsmann é também ele, com todas as críticas que se lhe possam apontar noutros departamentos, um homem que sabe aproveitar o talento mais imberbe para dar irreverência às suas equipas .

Nagelsmann junta nomes com vasta experiência como o retornado Toni Kroos ( fecha uma brilhante carreira neste torneio ), os guarda-redes Manuel Neuer e ter Stegen, o conector ofensivo de excelência Thomas Müller ou o capitão İlkay Gündoğan , peça-chave da manobra da 'sala de máquinas' germânica, não fechando os olhos a muitas das figuras da temporada, sobretudo a nível interno. Do sensacional campeão Bayer Leverkusen até à Mannschaft, viaja o já «experiente» Jonathan Tah e um Robert Andrich que pode até assumir o estatuto de titular a partir de dia 14 (seguindo a lógica dos últimos particulares). Já o surpreendente vice-campeão Estugarda 'entrega' à equipa nacional o imponente central Waldemar Anton , o lateral ofensivo (pela esquerda) Maximilian Mittelstädt, o criativo com golo Chris Führich (fortíssimo nos movimentos de fora para dentro) ou o segundo avançado goleador Deniz Undav.

Fica a impressão que Julian Nagelsmann soube entender as necessidades da equipa em termos estratégicos , táticos e até de escolhas individuais na lista para os particulares de março. Apostou num desenho em 4-2-3-1 para os duelos com França e Países Baixos e a equipa mostrou um critério considerável com bola e uma dinâmica ofensiva agressiva, idêntica à que revelou nos momentos sem bola (sobretudo no embate com os gauleses).

O favoritismo no grupo da ‘Mannschaft' é evidente , mas, olhando para as participações recentes em grandes torneios e para vários dos testes de preparação, há sempre razão para alguma desconfiança.

Toni Kroos. Depois do 23º troféu pelo Real Madrid, a busca pela glória europeia na despedida da seleção alemã e do futebol (já depois do título mundial de 2014). O mestre do passe , descobridor por excelência das melhores soluções para fazer qualquer equipa avançar com bola e dono de um sentido posicional ímpar. Vai custar despedirmo-nos dele.

Escócia ⚽

A primeira adversária da anfitriã Alemanha vai ser a turma escocesa, que teve uma qualificação mais tranquila do que o esperado, apesar do fecho mais desapontante: entre quatro jogos particulares e as últimas três partidas do apuramento, a Escócia não somou qualquer triunfo, ainda que tenha defrontado Espanha, Inglaterra, França ou Países Baixos nesse período.

A equipa de Steve Clarke até iniciou o período de apuramento em grande estilo (cinco vitórias em tantos encontros, com ∫ em Hampden Park). McTominay mostrou estatuto de goleador (sete golos), em movimentos de chegada da área próprios de uma equipa que tem na arte do cruzamento uma das receitas para o ataque à baliza rival.

Jogando preferencialmente com três centrais (3-4-2-1, com variação para um 5-4-1 no momento defensivo), Clarke pode variar para uma linha de quatro no setor defensivo, solução testada até no encontro de preparação com Gibraltar (e utilizada também nos últimos encontros da fase de qualificação). Categoria técnica não falta à atual geração escocesa. John McGinn foi um dos artífices da época excecional do Aston Villa e prevê-se que a canhota do «7» vá construir alguns dos melhores lances ofensivos da Escócia.

O rasgo de Ryan Christie (com gosto por procurar a baliza) e a categoria no passe de Billy Gilmour ou Callum McGregor também vão acrescentar muito no momento ofensivo, bem como as incursões pelo lado esquerdo de Andy Robertson. Não havendo Hickey ou Patterson para o lado direito, fica no ar a dúvida sobre a eventual mudança tática, mesmo que Ralston esteja à espreita de um lugar no onze - com a possibilidade de existir alguma adaptação.

No ataque, Lyndon Dykes lesionou-se às portas do Europeu e o lugar de referência ofensiva na equipa inicial será disputado por dois jogadores que marcaram vários golos no Championship (Ché Adams e Tommy Conway) e um dos resistentes do campeonato escocês que não joga em Celtic ou Rangers - Lawrence Shankland, do Hearts, melhor marcador da liga, com 21 golos apontados.