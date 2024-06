Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Suíça (Grupo A)

A Suíça entra neste Europeu com as expectativas baixas, na sequência de uma fase de apuramento em que somou apenas quatro vitórias num grupo para o qual partia com favoritismo (terminou atrás da Roménia). Murat Yakin foi questionado recentemente e a federação helvética segurou-o, apesar das exibições pobres em duelos frente a adversários de nível médio-baixo como Kosovo ou Bielorússia.

A pré-convocatória alargada (quase 40 jogadores) denuncia a necessidade de renovação, já pontuada por diversas chamadas de jovens nas últimas convocatórias. Ainda assim, o ‘corpo' do 11 suíço não deve, em teoria, sofrer grandes alterações.

Para a baliza, Yann Sommer deve manter o posto, apesar da temporada de excelência na Champions de Gregor Kobel. Na linha defensiva, há a expectativa para perceber qual o registo tático privilegiado por Yakin,q com vários bons candidatos para o eixo (Akanji, Schär, Elvedi ou Rodríguez, dentro da linha habitual dos últimos anos ou a revelação do Estugarda, Stergiou), com a estabilidade da zona intermediária a ser garantida por nomes como Granit Xhaka (época estupenda com Xabi Alonso no Leverkusen), Remo Freuler, Denis Zakaria ou Michael Aebischer.

A figura é Yann Sommer. No setor recuado dos helvéticos, surgem os nomes mais imponentes e com trajetória relevante na elite do futebol europeu. Na baliza, temos o titular do incontestável campeão italiano e como concorrente direto um vice-campeão europeu de clubes. Sommer tem experiência, capacidade de liderança, estilo sóbrio e eficaz entre os postes e mostra segurança no passe.

No último terço atacante, a experiência de Shaqiri, Steffen ou Zuber pode ser importante a espaços, mas esta geração já irá viver mais da multifuncionalidade de Noah Okafor ou o rasgo de Dan Ndoye ou Ruben Vargas.