Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Hungria (Grupo A)

A turma magiar é o espelho de Marco Rossi, o seu treinador: andou muito tempo afastada dos holofotes, em palcos menores (o italiano fez carreira em escalões secundários do país de origem, antes de chegar a território húngaro para fazer do histórico Honved campeão), para surpreender os gigantes da Europa nos anos mais recentes.

Temos de lembrar a mítica campanha no último Europeu, com empates que podiam ter sido vitórias frente a França e Alemanha e a campanha épica na Liga das Nações de 2022, que incluiu retumbantes conquistas sobre a Alemanha e a Inglaterra (com um 4-0 fora de casa, que fez lembrar os saudosos tempos das batalhas anglo-húngaras, com protagonistas como Stanley Matthews ou Ferenc Puskás).

Rossi estabeleceu com sucesso o 3-4-2-1, depois da aposta no 3-5-2 em 2021. A fase de qualificação dos magiares foi absolutamente irrepreensível (5 vitórias e 3 empates), terminando à frente da intimidante mas irregular Sérvia. Para vermos como os tempos mais recentes têm sido agradáveis, a última derrota foi já em setembro de 2022, com a Itália.

A figura é Dominik Szoboszlai. Agora sim, vai poder jogar um Europeu, depois do ano de estreia nos Reds de Liverpool. Nem sempre foi titular, mas chegou a ter períodos de fulgor entre Premier e outras provas. Tornou-se mais completo na presença de Klopp, podendo jogar como interior e mantendo a mesma calibragem de execução de cruzamento e remate.

Não se esperam muitas mudanças no 11 base do período qualificatório. Gulácsi esteve muito tempo afastado dos relvados e com isso Dibusz tomou protagonismo na baliza, portanto a dúvida maior surge logo na posição de guarda-redes.