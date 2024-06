Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Alemanha (Grupo A)

O favoritismo no grupo da Mannschaft é evidente, mas olhando para as participações recentes em grandes torneios e para vários dos testes de preparação, há sempre razão para alguma desconfiança.

Fica a impressão que Julian Nagelsmann soube entender as necessidades da equipa em termos estratégicos, táticos e até de escolhas individuais na lista para os particulares de março. Apostou num desenho em 4-2-3-1 para os duelos com França e Países Baixos e a equipa mostrou um critério considerável com bola e uma dinâmica ofensiva agressiva, idêntica à que revelou nos momentos sem bola - sobretudo no embate com os gauleses.

Na lista final para o Europeu, o selecionador germânico até pode ter surpreendido muita gente ao deixar de fora nomes emblemáticos como Mats Hummels, Leon Goretzka ou Julian Brandt, mas ninguém o pode acusar de falta de coerência, atendendo ao grupo que parecia já ter assumido de forma (quase) definitiva há pouco mais de dois meses. O facto de ter repetido o onze em dois jogos de preparação consecutivos aponta igualmente o caminho a seguir para um treinador que desde sempre foi conhecido pelas múltiplas variantes táticas que consegue imprimir às equipas que orienta - incluindo no mesmo jogo.

A figura é Toni Kroos: depois do 23º troféu pelo Real Madrid, a busca pela glória europeia na despedida da seleção alemã e do futebol (já depois do título mundial de 2014). O mestre do passe, descobridor por excelência das melhores soluções para fazer qualquer equipa avançar com bola e dono de um sentido posicional ímpar. Vai custar despedirmo-nos dele.

Nagelsmann junta nomes com vasta experiência como o retornado Toni Kroos (fecha uma brilhante carreira neste torneio), os guarda-redes Manuel Neuer e ter Stegen, o conector ofensivo de excelência Thomas Müller ou o capitão İlkay Gündoğan, peça-chave da manobra da 'sala de máquinas' germânica, não fechando os olhos a muitas das figuras da temporada, sobretudo a nível interno.