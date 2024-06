'MVP' no Euro sub-17, o mais jovem a jogar na Serie A e mais de 400 golos na formação: quem é Francesco Camarda?

No dia 10 de março de 2008 nasceu, em Milão, um “fenómeno” que iria escrever história com a camisola do AC Milan, ao tornar-se no mais jovem de sempre a ter minutos no campeonato italiano.



Foi no dia 25 de novembro de 2023 que Francesco Camarda entrou em campo, com a farda popularizada por nomes como Gianni Rivera, Franco Baresi, Marco van Basten ou Paolo Maldini, e transformou-se no maior benjamim já visto por terras transalpinas. O capítulo histórico deu-se numa vitória do Milan, por 1-0, frente à Fiorentina.

Camarda tinha 15 anos e 260 dias, superando os 15 anos, nove meses e um dia de Wisdom Amey. Agora tem 16 anos.

O agora campeão europeu sub-17, o maior protagonista da final contra Portugal (bisou), começou a jogar futebol no Afforese, um clube do seu bairro. Desde jovem que se antecipava, qual Pippo Inzaghi. Já nessa altura jogava com os colegas mais velhos.

Em 2015, juntou-se à formação do Milan, o clube onde está desde então e onde estará a dias de assinar o primeiro contrato profissional.

Nesta temporada, ao serviço dos sub-19, foi um dos jogadores mais utilizados pelo técnico e antigo jogador do Milan Ignazio Abate. O ‘9’ foi opção em 40 jogos. Quanto a golos, foi o segundo mais eficaz da equipa, com 13 remates cheios de veneno.

No Europeu sub-17, o avançado italiano marcou quatro golos em cinco partidas. Por infelicidade portuguesa, dois deles contra Portugal na final, como já vimos. Ficou a um golo de Rodrigo Mora, o miúdo especial do FC Porto que foi premiado com a “bota de ouro” do europeu.

Perdida a corrida para ‘capocannoniere’, o jovem atacante do AC Milan foi assim eleito o melhor jogador da competição, tendo sido peça fundamental para a primeira conquista dos italianos nesta categoria, a que se juntam os atuais títulos europeus em sub-19, numa final também conquistada contra Portugal (2019), e nos mais velhos.

“É um fenómeno”, avalia Paolo Tomaselli, um jornalista do “Corriere della Sera”. Resumindo, estamos a falar de um ‘9’ “muito esperto e veloz”.

Para além de tenra idade, Camarda é um ótimo finalizador, sublinha Nuno Presume, comentador da Renascença, que também refere que o ‘bambino’ teve um ano de sonho. Quando puxa pela cabeça para pensar num avançado com quem Camarda tem algumas afinidades, salta-lhe da garganta um nome: “Christian Vieri”.