José Mourinho explica Fenerbahçe. "Tinha saudades de treinar para ganhar"

José Mourinho aceitou ser o treinador do Fenerbahçe porque já estava com saudades de jogar sob exigência máxima.

"O que me levou a aceitar foi que eu tinha saudades de treinar para ganhar", explica o treinador, em declarações à RTP3, este sábado, antes do jogo de preparação para o Euro 2024 entre Portugal e Croácia.

Questionado se a Roma, onde esteve antes, não jogava para ganhar, Mourinho respond à sua maneira: "A Roma jogava para ganhar porque vocês dizem que quando eu estou a equipa joga para ganhar."

"O que conseguimos nas competições europeias foi um pouco fora da caixa, mas a nível nacional não tínhamos condições para competir. O Fenerbahçe na Europa pode ter algumas dificuldades, mas internamente é um dos candidatos ao título, historicamente são o Fenerbahçe, o Galatasaray e o Besiktas. Tenho saudades de não poder perder pontos e de jogar sempre para ganhar", sublinha.

Mourinho foi contratado pelo atual presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, no entanto, tal como já o tinha feito na segunda-feira, garante que se o outro candidato, Aziz Yildirim, for eleito, trabalhará também com ele.