Messi não exclui possibilidade de disputar Mundial 2026

Lionel Messi não exclui a possibilidade de disputar o Campeonato do Mundo em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Nuam entrevista ao "InfoBae", o avançado do Inter Miami anuncia que ainda não tomou essa decisão: "Dependerá de como me sentir fisicamente e se estarei ainda a um nível que posssa ajudar os meus colegas. Falta muito tempo, mas passa rápido. Os meus jogos agora não são ao mesmo nível do que quando jogava na Europa, quando jogava de três em três dias numa liga como a espanhola e francesa e na Liga dos Campeões".

O argentino, que venceu o Mundial do Qatar, tinha afirmado que esse seria o seu último Campeonato do Mundo da carreira. No entanto, Messi ainda não se retirou da seleção e vai disputar a Copa América deste verão pela Argentina.

Alguns colegas de equipa já revelaram que têm conversado com Messi para tentar convencer o avançado a disputar o Mundial 2026.

Messi está prestes a cumprir 37 anos e disputaria o Mundial já com 39 anos de idade. O avançado deixou o futebol europeu para rumar à MLS no final da época passada.

Alinha no Inter Miami, onde soma um total de 25 golos e 16 assistências em 29 jogos disputados. O argentino fez carreira no Barcelna e teve uma passagem de dois anos pelo Paris Saint-Germain entre 2021 e 2023.

Messi foi uma das figuras do Mundial do Qatar. marcou dois na final contra a França, mas garante que nunca reviu o jogo.

"Tenho as memórias todas, lembro-me de tudo. Algumas coisas já fugiram, mas contino com a ideia que não voltarei a ver o jogo", disse. Messi leva 106 golos marcados em 180 internacionalizações.