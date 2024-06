Mascarenhas, outro português no Oviedo, luta pela La Liga: "O Cazorla não é só uma lenda, como companheiro é do melhor que há"

Francisco Mascarenhas, "Masca" como é conhecido no futebol, é um jovem avançado que tem sido um dos destaques desta época do Real Oviedo, da 2.ª Divisão Espanhola. O emblema asturiano, onde outrora jogaram Paulo Bento e Abel Xavier, conta também com o mago Santi Cazorla e joga neste sábado, em casa contra o Eibar, a primeira mão das meias-finais do play-off de acesso à La Liga.

Em Portugal, representou clubes como o Estoril Praia, o Cascais, o Belenenses e o Portimonense, que foi o seu último clube por cá. Chegou a Espanha na época 2022/23 para representar a equipa B do Oviedo. Nessa temporada saltou para a equipa principal em nove ocasiões.

Esta temporada, Mascarenhas, de 24 anos, tornou-se o 10.º futebolista mais utilizado pelo técnico Luis Carrión, com 36 jogos realizados. É o quarto melhor marcador da equipa, com sete tiros certeiros. Pelo meio foi ainda considerado o melhor jogador do mês de dezembro do clube das Astúrias, onde tem contrato até 2025.

Como surgiu a oportunidade de ir para Espanha e como foi a adaptação?

Surgiu quando estava a acabar a liga de sub-23 em Portugal. Na altura, decidi não renovar com o Portimonense e esperar um pouco as propostas que me aparecessem. O meu empresário trouxe-me umas propostas de equipas B aqui de Espanha. E eu acabei por decidir o Oviedo porque transmitiram uma ideia de que, se as coisas corressem bem, realmente era possível o salto para a equipa principal. Foi um bocadinho acreditar nessas palavras e que as coisas me corressem bem. Era uma boa oportunidade. A nível de adaptação à 2.ª Liga, no início, claro, foi mais difícil até dezembro. Joguei muito pouco e depois, assim que tive a oportunidade, fiz bastantes jogos e alguns golos também.

Não houve outras propostas?

Sim, tive propostas de clubes da 1.ª Liga. Mas foi um bocadinho acreditar que podia dar um salto realmente importante e entrar no mercado espanhol. Como vocês sabem, também é um mercado muito difícil para os portugueses. Se reparares, não há muitos portugueses aqui a jogar em Espanha. Eu sou uma pessoa que acredito sempre muito em mim e acreditei que as coisas me podiam correr bem e que podia dar este salto.

Como foi esse processo de passagem para a equipa principal? Foi rápido?

Não, não foi um processo muito rápido. Quando cheguei tive uma lesão. Quando assinei faltava um dia para o mercado de transferências fechar. Até janeiro, que foi o primeiro jogo, só disputei cerca de 20 ou 25 minutos em dois jogos e num dos jogos rasguei na parte de trás da coxa. Tive um processo de recuperação e acabei por praticamente não jogar. O meu primeiro jogo é em janeiro, que é quando voltámos das férias de Natal. Depois, fiz o meu primeiro jogo, fiz um hat-trick logo. E pronto, daí posso dizer que o processo foi bastante rápido, porque o meu primeiro jogo foi em janeiro e, em março, estreei-me com a equipa principal.

Sentiste uma grande diferença da REF 2 (4.ª divisão espanhola) para a 2.ª liga?

Sim. O nível é muito diferente, o ritmo, o físico e a experiência. Há uma diferença grande. Eu acho que, felizmente, consegui adaptar-me muito rápido. Também digo que acreditei sempre que vim por estar preparado para a equipa principal e não com a ideia da equipa B.

Acabaste de certa maneira por preferir a 2.ª divisão espanhola à 1.ª portuguesa. O que mais te motivou para dar este passo?

O que mais me motivou foi querer bastante uma experiência fora de Portugal. Era uma coisa que já tinha comentado muito aos meus pais, que eu acreditava que estava bastante preparado para sair do país. Acreditava que era uma coisa que me chamava a atenção, o entrar no mercado internacional. É aqui ao lado, mas que ao mesmo tempo é um mercado internacional. Se, felizmente, conseguirmos a subida para a La Liga, estamos a falar da primeira ou segunda melhor liga do mundo.

O Oviedo está a lutar para subir à La Liga. Foi um objetivo que o clube já tinha estabelecido no início da época?

Claro, é um objetivo que estava traçado neste clube. Afinal, pela história e pela dimensão que tem a nível de 1.ª divisão, tudo o que seja estar abaixo da 1.ª divisão, o clube nunca se contenta. E é o que também tem sido muito bom aqui: a exigência que há sempre, principalmente pela parte dos adeptos e muito também pela estrutura do clube, de querer-se voltar à 1.ª liga o mais rápido possível.