Com Joselu e Lamine e sem Cubarsí, aqui está a lista de Espanha para o Euro 2024

Luis de la Fuente, selecionador espanhol, deu a conhecer esta sexta-feira a lista dos 26 convocados para o próximo Campeonato da Europa.



Nos eleitos não constam os nomes de Pau Cubarsí, jovem central do Barcelona de 17 anos, e Marcos Llorente, o jogador do meio-campo do Atlético de Madrid.

Por outro lado, destacam-se as presenças de Joselu e Lamine Yamal na convocatória, que vai disputar o seu primeiro Campeonato da Europa ao serviço da ‘la roja’.

A Espanha está integrada no Grupo B, por muitos considerado o “grupo da morte”, juntamente com Itália, Croácia e Albânia.

Os convocados de Luis de la Fuente:

Guarda-Redes: Unai Simón (Athletic), Álex Remiro (Real Sociedad) e David Raya (Arsenal)

Defesas: Dani Carvajal (Real Madrid, Jesús Navas (Sevilha), Laporte (Al Nassr), Le Normand (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Vivian (Athletic), Aléx Grimaldo (Bayer Leverkusen) e Cucurella (Chelsea)

Médios: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Baena (Villarrael) e Fermín (Barcelona).

Avançados: Álvaro Morata (Atlético Madrid), Joselu (Real Madrid), Ferran Torres (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (RB Leipzig), Nico Williams (Athletic), Lamine Yamal (Barcelona) e Ayoze Pérez (Bétis).