Grealish e Maguire fora dos 26 convocados finais de Southgate para o Euro 2024

Gareth Southgate, selecionador nacional da Inglaterra desde 2016, anunciou há instantes, a convocatória final para o Euro 2024, sem Harry Maguire e Jack Grealish.

O defesa do Manchester United destaca-se como uma das principais baixas. Falha o torneio por uma lesão, sofrida em maio, segundo confirmou o próprio nas redes sociais: “Estou absolutamente de rastos. Apesar dos meus maiores esforços, não consegui superar a lesão. Talvez forcei em demasia para conseguir regressar a tempo e não foi possível".

Maguire fez os 90 minutos de todos os jogos de apuramento e é um dos capitães de equipa.

Já Grealish fica de fora por opção. O avançado do Manchester City caiu de forma e não foi tão utilizado por Pep Guardiola esta época como em anteriores. Ambos foram figuras essenciais na caminhada da seleção até à final do Euro 2020.

James Maddison, do Tottenham, é outra ausência confirmada, como o próprio já tinha anunciado na quarta-feira. Por outro lado, Anthony Gordon, Jarrod Bowen e Ivan Toney continuam na lista.

Os três juntam-se a Curtis Jones, James Trafford, Jarell Quansah e Jarrad Branthwaite na lista de cortes de Southgate.

O grupo final de 26 convocados prepara agora o Campeonato da Europa, no qual a seleção inglesa integra o Grupo C, juntamente com a Dinamarca, Sérvia e Eslovénia.