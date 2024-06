Clubes da Premier League votam pela continuidade do VAR

Os clubes da Premier League votaram a favor de continuar a operar o videoárbitro (VAR) na principal liga inglesa de futebol, esta quinta-feira, anunciou o organismo em comunicado.

O fim da utilização da tecnologia na Premier League, cinco anos depois de ter sido instaurada, parecia próximo, no entanto, apesar de todas as críticas, no momento da verdade os clubes acabaram por votar a favor da sua continuidade, em assembleia geral, depois de "discussões rigorosas".

Ainda assim, foi também decidido que "devem ser feitas melhorias, para benefício do jogo e dos adeptos".

Os clubes querem que a intervenção do videoárbitro continue a ser limitada, de forma a aumentar a consistência e diminuir as interrupções. Além disso, pretendem reduzir os atrasos nas decisões, "primariamente com a introdução da tecnologia semiautomática de fora de jogo e mantendo o limite alto para a intervenção do VAR".

Outro foco é "melhorar a experiência dos adeptos", quer através da diminuição do número de interrupções e da sua duração, quer com anúncio das decisões por parte dos árbitros. Além disso, os clubes querem ter as repetições dos lances em avaliação nos ecrãs gigantes.

A Premier League também se compromete a fornecer "treino mais robusto" aos videoárbitros, "para melhorar a consistência e incluindo ênfase na velocidade do processo, preservando a precisão".

A "transparência e comunicação em torno do VAR" é mais um ponto-chave e, para isso, querem colocar os áudios do VAR na televisão.