Lille confirma saída de Paulo Fonseca e já tem substituto

Paulo Fonseca deixou, oficialmente, de ser treinador do Lille, que já tem substituto, anunciou o clube francês, esta quarta-feira.

O português, de 51 anos, deixa os dogues ao fim de duas temporadas. Na primeira, terminou a Ligue 1 em quinto lugar e apurou-se para as provas europeias. Esta época, além de ter chegado aos quartos de final da Liga Conferência, garantiu o quarto lugar do campeonato e consequente qualificação para a Liga dos Campeões (terceira pré-eliminatória).

Trabalho que recolocou o nome de Paulo Fonseca nas listas de desejos dos grandes clubes europeus, depois de uma experiência sem grande sucesso na Roma. Agora, está a ser apontado como sucessor de Stefano Pioli no AC Milan, onde trabalharia com Rafael Leão.

A concretizar-se, será o regresso a Itália de um treinador que acaparou, pela primeira vez, os holofotes quando levou o Paços de Ferreira ao terceiro lugar do campeonato e à Liga dos Campeões. Rumou, então, ao FC Porto, mas a subida de patamar, numa fase tão precoce na carreira, correu mal e, na época seguinte, regressou à Mata Real. Seguiu-se o Sporting de Braga, que levou à conquista da Taça de Portugal. Viajou, então, para o Shakhtar Donetsk, com que se sagrou tricampeão ucraniano, antes de assumir o comando técnico da Roma.

No banco de suplentes do Lille, vai continuar a falar-se português. Para o lugar de Paulo Fonseca, entra o brasileiro Bruno Genésio, que estava sem clube desde que foi despedido do Rennes em dezembro de 2023.