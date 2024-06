Manchester City avança com processo contra Premier League na segunda-feira

O Manchester City vai avançar com um processo contra a Premier League, já a partir de segunda-feira.

O tetracampeão inglês quer abolir as atuais regras da competição que impedem que clubes façam parcerias comerciais com empresas ligadas ou detidas aos donos dos próprios emblemas.

Introduzidas em 2021, depois do Newcastle United ter sido adquirido por investimento saudita, as regras foram apertadas em fevereiro deste ano, depois de votos a favor da maioria dos clubes.

De acordo com o jornal "The Times", o processo alega que o Manchester City está a ser discriminado. O clube é detido pelo Abu Dhabi United Group, liderado pelo Sheik Mansour, dos Emirados Árabes Unidos.

Num documento legal de 165 páginas, o emblema inglês considera que a obrigação de pelo menos 14 clubes da Premier League - ou seja, dois terços - estarem de acordo para que sejam feitas alterações às regras trata-se de uma "tirania da maioria".

O mesmo jornal inglês refere que entre dez a 12 clubes estão do lado do Manchester City e vão apoiar as suas reclamações.

O Manchester City enfrenta 115 acusações de violar as regras financeiras da liga inglesa, num processo que deverá decorrer no último terço do ano. O clube nega todas as acusações.