Bruno Romão, um treinador português na Finlândia: "O grande desafio da nossa liga é aproximarmo-nos do nível da seleção"

Portugal joga esta terça-feira contra a seleção da Finlândia, em Alvalade (19h45), naquele que será o primeiro embate de preparação para o Europeu deste ano. Em declarações a Bola Branca, Bruno Romão, que treina o IFK Mariehamn daquele país, antevê uma seleção finlandesa organizada que não se vai expor a uma goleada.“

É uma seleção de jogadores a atuar fora do seu país”, descreve este treinador português. “O nível da nossa liga é inferior ao nível das ligas onde atuam os jogadores. Esse será sempre um grande desafio da nossa liga: aproximarmo-nos do nível da seleção”.

O técnico espera uma Finlândia muito organizada nos momentos ofensivos e defensivos e que não terá medo de arriscar. “Acredito que tentem pressionar alto por vezes, mas que tenham alguma dificuldade em fazê-lo com intensidade .”

E continua: "Penso que este seja mais um adversário escolhido na necessidade de Portugal ter o controlo do jogo e que o consiga dominar com e sem bola. Não me parece um adversário com a mesma intensidade que os nossos adversários na fase de grupos”.

De acordo com Bruno Romão, a Finlândia não se vai expor a uma goleada frente a Portugal. “Será natural perder contra Portugal, mas não será natural ser completamente dominada”, refere.

“Depois do play-off não ter corrido bem, a Finlândia terá de mostrar alguma competitividade”, atira Bruno Romão. De olhos postos na seleção portuguesa, o treinador de 40 anos deseja que os lusos iniciem a preparação “com confiança e sem lesões”.

A história na Finlândia

Sobre a sua chegada à Finlândia, Bruno Romão diz ter abraçado a experiência no seguimento de “uma vontade grande que tinha de regressar e estar numa primeira liga na Europa.”

Ou seja, “era um objetivo de carreira que eu tinha”, confessa. “Até porque normalmente nestes países existe estabilidade de projetos.”

Romão tem sido “surpreendido positivamente” pelo futebol praticado por ali. “É um jogo positivo. Há equipas a construir a partir de trás, para atrair e jogar por trás de pressão. Até a preparação que os treinadores fazem... Eu sinto que existe um cuidado.”

É uma liga “em fase de desenvolvimento”, é assim que Bruno Romão olha para o campeonato finlandês. Sobre o seu plantel, o treinador diz ter sido completamente construído do zero. “Somos o orçamento e o plantel mais curto da liga. Temos de saber muito bem as nossas limitações e as nossas virtudes”, acrescenta.

Para Bruno Romão, o IFK Mariehamn conta com muito potencial humano com qualidade. “É um clube com boas pessoas e com a comunidade ligada a ele. Neste momento, não poderia pedir mais”, salienta.

Apesar de assumir que o futuro no futebol é incerto, o treinador português diz pretender continuar em terras finlandesas: “No futebol as coisas mudam muito rápido, mas eu estou muito satisfeito e a minha expectativa é ficar e cumprir o contrato”.