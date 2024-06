Vitinha entre os 11 fantásticos da Liga dos Campeões

Vitinha, médio do Paris Saint Germain, é o único português no melhor 11 da Liga dos Campeões da época 2023/24.



O internacional português de 24 anos recebeu esta notícia durante o estágio da seleção, que joga na terça-feira frente à Finlândia, num jogo de preparação para o Euro2024.

A UEFA divulgou esta segunda-feira os escolhidos. As equipas que chegaram à final, Real Madrid e Borussia Dortmund, lideram o número dos escolhidos, com quatro nomes cada. Vinícius Jr, Jude Bellingham, Antonio Rüdiger e Dani Carvajal do lado do Real Madrid; Marcel Sabitzer, Mats Hummels, Ian Maatsen e Gregor Kobel representam os alemães.

Fora dessas duas formações, os nomes selecionados foram os de Vitinha (PSG), Harry Kane (Bayern Munchen) e Phil Foden (Manchester City).

O atleta das escolas do FC Porto participou em 12 jogos pelos parisienses. Vitinha foi opção em todas as partidas do PSG de Luis Enrique na Champions, tendo sido titular em 10 ocasiões.

O futebolista potruguês anotou ainda dois golos, ambos ao Barcelona, nos quartos de final. Os atuais campeões de França foram eliminados nas meias-finais pelo Borussia Dortmund.

Vinícius Jr foi considerado o melhor jogador da competição, enquanto Jude Bellingham foi eleito o melhor jogador jovem.