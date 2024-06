José Mourinho apresentado no Fenerbahçe. "A partir de agora, esta camisola é a minha pele"

José Mourinho foi apresentado como treinador do Fenerbahçe, este domingo, e garantiu que, a partir de agora, sente a responsabilidade de sofrer e festejar como mais um adepto da equipa turca.

O treinador português foi levado de helicóptero para o estádio e, perante milhares de adeptos em festa no Sükrü Saracoglu, como se de um jogo de título se tratasse, agradeceu-lhes o "amor" que sentiu "desde o primeiro momento" em que o seu nome foi ligado ao Fenerbahçe.

"Normalmente, um treinador é adorado após as vitórias. Neste caso, sinto-me amado antes de ganhar. Isso, para mim, é uma grande responsabilidade. Prometo que, a partir deste momento, pertenço à vossa família. Esta camisola é a minha pele. Futebol é paixão e não há melhor sítio para sentir essa paixão", declarou, a conta-gotas, dado que a cada poucos segundos era interrompido pelos cânticos dos adeptos.

Já depois de abanar um cachecol e uma camisola do Fenerbahçe que tinha a seu lado, Mourinho revelou também que, desde o momento em que se reuniu com o presidente, Ali Koç, que quis rumar ao clube turco:

"Vocês são a alma dos clubes do futebol e, desde o momento em que compreendi as ideias e o projeto do presidente, quis jogar por vocês. Quero ser o treinador de todos vós. Quero trabalhar para o futebol turco e para a liga turca. Quero ajudar o futebol turco a melhorar. Porém, o mais importante para mim não é o futebol ou a liga turcos. É o Fenerbahçe. Desde que assinei contrato, os vossos sonhos são os meus sonhos."

Duas épocas na Turquia



José Mourinho assinou contrato por duas temporadas, com mais uma de opção. O técnico português estava sem clube, depois de ter sido despedido da Roma em janeiro, ao fim de uma temporada e meia.



O segundo classificado da Turquia é o nono clube da carreira do "Special One", depois de Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea (duas vezes), Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma.



Mourinho é o treinador português mais titulado da história, com 26 troféus: dois campeonatos, uma Taça, uma Supertaça, uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões pelo Porto; três Premier Leagues, uma Taça, três Taças da Liga e uma Supertaça pelo Chelsea; dois Scudetti, uma Taça, uma Supertaça e outra Champions pelo Inter; uma La Liga, uma Taça do Rei e uma Supertaça pelo Real Madrid; uma Taça da Liga, uma Supertaça e uma Liga Europa pelo United; e uma Liga Conferência pela Roma.