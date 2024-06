García Pimienta sucede a Quique Flores como treinador do Sevilha

Francisco García Pimienta é o novo treinador do Sevilha, anunciou o clube espanhol, este domingo. Sucede ao ex-Benfica Quique Flores.

Oriundo da equipa B do Barcelona, que orientou durante quatro anos - antes disso, fez carreira nas camadas jovens do clube catalão -, García Pimienta, de 49 anos, deixa a UD Las Palmas, onde esteve nas últimas três épocas, para tentar devolver a estabilidade à equipa andaluz. Fica com contrato válido para as próximas duas temporadas.

A época do Sevilha foi muito negativa. Além de ter caído na fase de grupos da Liga dos Campeões, ficou no 14.º lugar no campeonato e passou por três treinadores: José Luis Mendilibar e Diego Alonso, antes da entrada de Quique Flores, que também não convenceu.

Neste novo começo, as rédeas da equipa são entregues a García Pimienta, que agradou em Las Palmas. O técnico barcelonês ficou às portas da I Liga na primeira época nas Canárias, subiu a UD na segunda e, na terceira, conseguiu mantê-la entre a elite do futebol espanhol.