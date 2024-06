Decacampeão Saint-Étienne está de volta à elite do futebol francês

O Saint-Étienne, que tem dez títulos de campeão francês no museu, garantiu o regresso à Ligue 1, dois anos depois, este domingo, ao empatar, a dois golos, com o Metz, na segunda mão do "play-off".

O primeiro jogo tinha terminado com um 2-1 para o Saint-Étienne, terceiro classificado da II Liga. Porém, perante os seus adeptos, o Metz, 16.º do primeiro escalão, rapidamente mostrou que não desistiria, apesar de ter ficado reduzido a nove unidades logo aos seis minutos, por causa da expulsão, com vermelho direto, de Papa Diallo.

Aos 17 minutos, adiantou-se, com um golo de Lamine Camara. Oito minutos depois, consumou a reviravolta na eliminatória, com uma grande penalidade convertida com sucesso por Georges Mikautadze.

No entanto, ao minuto 35, Léo Petrot fez o 2-1 no encontro e empatou o "play-off", que acabaria por seguir para prolongamento.

Aos 117 minutos, quando já se preparava os penáltis, Ibrahima Wadji rematou uma jogada coletiva e selou o regresso do Saint-Étienne, um gigante do futebol francês, à elite, após duas épocas na II Liga.

A sala de troféus do clube inclui, além de dez campeonatos - o último em 1981 -, seis Taças de França, cinco Supertaças e uma Taça Intertoto.